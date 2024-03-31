В Австрії затримали ексрозвідника: підозрюють у шпигунстві на користь РФ

В Австрії затримали колишнього співробітника Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Егісто Отт за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомило видання Der Standard.

Егісто Отт наразі перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Прокуратура Відня розслідує справу Егісто Отта від 2017 року за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем, веденні таємної розвідки на шкоду Австрії та порушенні державної таємниці.

За даними слідства, Отт передавав російським шпигунам вміст мобільних телефонів високопосадовців.

Його колишній зять, який, як вважають, сприяв цьому злочину, також був заарештований. У помешканнях обох затриманих були проведені обшуки.

Нагадаємо, в ЄС викрили російську агентурну мережу – подробиці.

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