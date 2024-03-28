В ЕС разоблачили российскую агентурную сеть: что известно

Спецслужбы ЕС, в частности Чехии и Польши, разоблачили шпионскую сеть, финансировавшуюся РФ. Одной из целей ее деятельности была дискредитация Украины.

Об этом "Радио Свобода" сообщил спикер министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский.

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Отмечается, что кремлевская агентура должна популяризировать политику России в Европе и вредить странам и структурам ЕС прежде всего из-за распространения дезинформации, в том числе в отношении войны России против Украины. В своей деятельности сеть использовала информационный сайт Voice-of-Europe.eu. Там публиковали пророссийские статьи, интервью и комментарии по поводу международной ситуации.

"Этот портал был создан для деятельности в пользу РФ прежде всего, чтобы дезинформировать, ослаблять позиции Польши в Евросоюзе, ослаблять европейские структуры", – сказал Яцек Добжинский.

Так, Агентство внутренней безопасности Польши установило, что по делу фигурирует гражданин Польши, близкий к польским и европейским политическим кругам. К примеру, в Европарламенте он выполнял задания по заказу России: пропагандистские, дезинформационные и политические провокации. Во время обысков в домах и офисах в Варшаве и Тихах правоохранители изъяли документы, носители данных и деньги на сумму 50 тысяч евро и 38 тысяч долларов.

Ранее стало известно, в какой стране Европы находится больше всего российских шпионов.

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