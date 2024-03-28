Не стоит ждать Октоберфеста: неожиданный рейтинг городов Европы с самым лучшим и самым дешевым пивом

Низкие цены на местное пиво оказались в испанской Валенсии и португальском Порту.

Любители популярного пенного напитка будут удивлены, но исследование, проведенное датской судоходной компанией DFDS, неожиданно назвало пивной европейской столицей испанский Мадрид.

Рейтинг туристических направлений для ценителей пива компания опубликовала на своем сайте.

Рейтинг лучших пивных городов Европы

Мы проанализировали 70 европейских городов, 8000 баров и пабов, изучили социальные сети и более 40 000 обзоров, чтобы определить лучшие города для пива. Результаты основаны на качестве пива, цене, отзывах в социальных сетях и характере баров и пабов, которые в совокупности дают оценку по 100-балльной шкале", – говорится в сообщении.

Итак, самый высокий суммарный балл набрала столица Испании Мадрид, второе место заняла столица Чехии Прага, а замкнула тройку лидеров столица Австрии Вена.

В то же время всемирно известные пивные страны – Бельгия, Германия и Великобритания – даже не смогли войти в топ-5. Бельгийский Брюссель оказался на седьмом месте, столица Германии Берлин – на девятом. Другой немецкий город Мюнхен и легендарный английский Манчестер вылетели даже из десятки лучших и заняли соответственно 17-е и 20-е места.

Европейские города с самым дешевым пивом

Рейтинг DFDS оценивал, сколько стоит бокал местного разливного пива в барах и пабах. Самое дешевое пиво получало самый высокий балл.

Самыми приятными городами для кошелька оказались испанская Валенсия и португальский Порту. Местные пабы предлагают своим посетителям поллитра пива за 1,72 фунта стерлингов (2 евро). Третье место в рейтинге занял чешский город Брно. Цены там оказались совсем не намного выше – 1,73 фунта стерлингов за поллитровый бокал.

А вот если вы хотите оценить вкус пива в столице Нидерландов Амстердаме, придется потратить гораздо больше денег. Цены там оказались самыми высокими в Европе – в среднем 5,16 фунта стерлингов (6 евро).

Где попробовать самое качественное пиво в Европе

Пивные традиции отличаются в разных странах Европы. Поэтому и вкусы пивоваров относительно определенных сортов тоже оказались отличными.

Крафтовое пиво советуют пробовать в Копенгагене, наслаждаться елями стоит в столице Исландии Рейкьявике. Любителям сортов стаут необходимо обязательно посетить Мадрид, а фанаты лагеров будут в восторге от местного пива в Вене.

Однако, если вы цените больше всего качество, отправляйтесь в итальянский Милан, получивший самую высокую оценку 94/100 по этому показателю. Лучшие пабы и бары находятся в польском Кракове, качество заведений которого набрало 93/100.

Напомним, археологи и пивовары воспроизвели древнюю технологию и сварили пиво по старейшему в мире рецепту. Описание технологии удалось обнаружить на глиняных табличках шумеров.

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