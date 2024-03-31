У США ще одна баржа врізалася в міст – відео

В американському штаті Оклахома 30 березня баржа врізалася в міст через річку Арканзас. Це вже другий такий інцидент за тиждень після того, як через зіткнення з судном обвалився міст в Балтиморі.

Про це пише Associated Press.

Правоохоронці перекривали південне шосе і рух транспорту в цьому районі після того, як отримали повідомлення про інцидент.

Міст буде закритим, доки його не можна буде оглянути. Повідомлень про постраждалих на шосе чи баржі не надходило.

Наразі невідомо, що спричинило врізання баржі в міст.

NEW IN: The US-59 bridge in Sallisaw, Oklahoma is shut down after being struck by a barge. pic.twitter.com/hqCdChnvRw — InsidersHut (@InsidersHut) March 30, 2024

У виданні додали, що інженери досі працюють над тим, щоб підняти викручену сталеву секцію з іншого обваленого мосту – імені Френсіса Скотта-Кі в Балтиморі, – в одну з опор якого 26 березня врізалося масивне вантажне судно. Водолази вже дістали тіла двох загиблих, інших чотирьох іще шукатимуть.

Читайте також провідні новини дня: