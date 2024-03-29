Що подивитись: 3 нових серіали на вихідні

Це добірка нових захопливих серіалів від Apple TV+, які допоможуть відволіктися та приємно провести вечір.

"Палм-Рояль" (Palm Royale)

Дія серіалу відбувається 1969 року. Головна героїня — амбітна американка на ім'я Максін Сіммонс — прагне посісти місце у вищому суспільстві Палм-Біч.

"Сузір'я" (Constellation)

Головна героїня — астронавтка Джо Ерікссон — повертається на Землю після нещасного випадку під час своєї місії та виявляє, що деякі частини її життя відсутні або не такі, якими вона їх пам'ятає.

"Володарі неба" (Masters of the Air)

Події серіалу розгортаються під час Другої світової війни навколо льотчиків, що служать у 100-й бомбардувальній групі — підрозділі ВПС США, який було відправлено до Англії для виконання бойових завдань на бомбардувальниках.

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