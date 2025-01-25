Leopard 1A5 выдержал восемь попаданий российских FPV-дронов

То, что броня смогла выдержать такое количество попаданий, свидетельствует об эффективности модернизации его брони.

Бывший датский танк "Leopard 1A5", который входит в состав украинской армейской бригады, пережил восемь попаданий российских FPV-дронов, прежде чем еще три беспилотника окончательно его уничтожили.

Об этом сообщило издание Forbes.

Потеря любого "Leopard 1A5" является болезненной для украинских войск, но то, что броня смогла выдержать такое количество попаданий, свидетельствует об эффективности модернизации его брони. Танки, полученные от консорциума Дании, Нидерландов и Германии, имеют относительно тонкую защиту, однако украинские инженеры уже усилили ее, добавив взрывную реактивную броню и специальные экраны для защиты от беспилотников.

"Поскольку первые несколько Leopard 1A5 - из не менее 155, которые консорциум пообещал - начали прибывать в Украину в конце 2023 года, украинцы сразу же начали работать над устранением наибольшего недостатка танков. В течение следующего года инженеры добавили слои взрывной реактивной брони, которая взрывается наружу при ударе, чтобы отклонить летящие снаряды. Они также прикрутили откидные экраны, покрытые сеткой, которые могут задерживать FPV-беспилотники за мгновение до их удара", — говорится в сообщении.

Танк Leopard 1A5 недавно доказал свою эффективность во время боя, когда "съел" до 11 российских беспилотников. Благодаря дополнительной броне, он смог остаться на ходу после нескольких попаданий, хотя впоследствии был обездвижен.

"Окончательно обездвиженный, танк, вероятно, был полностью списан после девятого, 10-го или 11-го попадания. Неизвестно, выжили ли четыре члена экипажа", — говорится в материале.

Сейчас в украинской армии осталось около 90 таких танков, и в ближайшее время ожидается поступление еще 50-60 единиц.

"Ожидается, что все новоприбывшие Leopard 1A5 получат такую же дополнительную броню, которая выдержала восемь российских беспилотников", — отметили в Forbes.

Напомним, на Курщине ВСУ проводят успешные контрнаступательные действия.

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