Взрывы в Хмельницкой области: что известно об атаке

В результате атаки по Хмельнитчине есть повреждения, но обошлось без пострадавших.

В Хмельницкой области прогремели взрывы в ночь на 25 января. Силы ПВО отражали атаку российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Ночью в Хмельнитчине во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника.

Тюрин назвал последствия российской атаки.

"В результате атаки повреждено помещение цеха одного из предприятий и выбиты окна жилого дома. К счастью, пострадавших нет", – указано в заявлении.

Напомним, с вечера 24 января и в ночь на 25 января Россия атаковала Украину двумя ракетами и 61 беспилотником. Силы ПВО сбивали вражеские средства поражения в пределах 11 областей.

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