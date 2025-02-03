Ворог все більше зосереджує свою увагу на одному з сіл на Донеччині: мапа DeepState

Противник зосереджує свої зусилля між Улаклами та Дачним, які на південь від Андріївки, що може відкрити додаткові можливості для штурму села.

Ворог все більше зосереджує свою увагу на селі Андріївка Бахмутського району Донецької області. Північніше від Андріївки російські окупанти здійснюють тиск на позиції Сил Оборони зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись по балках до дороги Ясенове-Андріївка.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку чи баг. Насправді це відображення перебування і закріплення російської піхоти на околицях села, які лізуть з різних боків, навіть, крізь позиції Сил Оборони. З часом стало більш зрозумілий рух противника, який проклав свій шлях з Петропавлівки і зараз в основному намагається пробратися в село з цього району по накопаних укріпленнях", – йдеться у повідомленні.

Одночасно з цим, за даними DeepState, піхота армії РФ здійснювала спроби лізти через село Шевченко по інженерно-фортифікаційних спорудах, які пролягають між Андріївкою та Шевченком. У Мережі вже можна було бачити кадри роботи бійців СОУ по московитах в цьому районі. Після перших успішних спроб залізти в Андріївку, загарбники побачили можливість це розвивати тож посилають на убій піхоту із задачею — "вмри, але дійди".

Противник все більше зосереджує свою увагу на Андріївці / Фото: t.me/DeepStateUA

"Силам Оборони наразі нелегко дається оборона Андріївки через ряд проблем, в яких, ми сподіваємося, знайдуть рішення. Але попри це українські військові докладають максимальних зусиль та утилізують чималу кількість московських окупантів. Поряд з цим, ворог зосереджує свої зусилля між Улаклами та Дачним, які на південь від Андріївки, що може відкрити додаткові можливості для штурму села", – резюмують аналітики DeepState.

Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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