Росіяни активно мінують територію на Торецькому напрямку — ОТУ "Луганськ"

На Часовоярському напрямку таких випадків наразі менше.

На Торецькому напрямку російські війська активно використовують міни для знищення укриттів та мінування території, щоб просуватися вперед.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в ефірі телемарафону.

Запорожець пояснив, що росіяни постійно рухаються малими штурмовими групами, мінуючи місцевість та знищуючи укриття, які можуть стати потенційними позиціями Сил оборони.

"На Торецькому напрямку активніше використовує міни для мінування території та знищення будь-яких укриттів, які можуть стати потенційними позиціями для Сил оборони. Таким чином вони постійно рухаються вперед малими штурмовими групами. На Часовоярському напрямку таких речей поки що менше. Фіксуємо, що ворог говорить про можливість застосування мін, але відеофіксації наразі немає", - заявив військовий.

Нагадаємо, Казарін сказав, що може бути перемогою у війні з Росією.

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