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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
189
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1 хв

Грецька принцеса в ефектній коктейльній сукні на бретельках сходила на тусовку

Принцеса Греції Марія-Олімпія чудово проводить час у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія та Айві Гетті

Принцеса Марія-Олімпія та Айві Гетті / © Getty Images

30-річну принцесу зазнімкували з її подругою моделлю Айві Гетті у нью-йоркському районі Нохо. Дівчата йшли вулицею, коли їх заскочили фотографи.

Марія-Олімпія одягла чорну мінісукню на бретельках з великою квітковою вишивкою і торочкою на подолі, поєднавши вбрання з блакитними сатиновими босоніжками на шпильках. Її біляве волосся було розпущене і зачесане на проділ, легкий макіяж підкреслював риси обличчя, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Принцеса Марія-Олімпія та Айві Гетті / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія та Айві Гетті / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як принцеса Греції відвідала інший світський захід у Нью-Йорку, де сяяла у стильному комбінезоні.

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