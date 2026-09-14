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Грецька принцеса в ефектній коктейльній сукні на бретельках сходила на тусовку
Принцеса Греції Марія-Олімпія чудово проводить час у Нью-Йорку.
30-річну принцесу зазнімкували з її подругою моделлю Айві Гетті у нью-йоркському районі Нохо. Дівчата йшли вулицею, коли їх заскочили фотографи.
Марія-Олімпія одягла чорну мінісукню на бретельках з великою квітковою вишивкою і торочкою на подолі, поєднавши вбрання з блакитними сатиновими босоніжками на шпильках. Її біляве волосся було розпущене і зачесане на проділ, легкий макіяж підкреслював риси обличчя, а манікюр був виконаний у світлому відтінку.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як принцеса Греції відвідала інший світський захід у Нью-Йорку, де сяяла у стильному комбінезоні.