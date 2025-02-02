Скільки ще триватиме війна в Україні: невтішний прогноз ISW

Росія не збирається припиняти війну в Україні найближчим часом, а планує продовжувати наступальні операції. Атаки можуть тривати до осені 2025 року.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що російське командування, ймовірно, вірить в тривалість конфлікту і не очікує його завершення найближчими місяцями.

У своїх планах Генштаб РФ орієнтується на операції, які можуть тривати до літа або навіть до осені.

"Основні зусилля зосереджені на лінії Куп’янськ-Борова-Лиман, де російські війська намагаються захопити додаткові території в Харківській області. Для досягнення цієї мети їм, ймовірно, знадобиться кілька місяців, оскільки необхідно пройти ще близько 30 км і захопити низку населених пунктів, зокрема Великий Бурлук", - йдеться у повідомленні.

У ISW зазначають, що Кремль, швидше за все, не шукатиме мирних угод, а продовжить вимагати поступок від України або домагатися їх військовим шляхом.

"Путін, ймовірно, має на меті відновлення контролю над окупованими територіями та поступову інтеграцію цих регіонів у складі РФ", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог вважає за можливе домогтися припинення вогню та постійного миру в Україні протягом місяців, а не років.

Західні ЗМІ пишуть, що можливе завершення війни між РФ та Україною стане найскладнішою угодою в житті Трампа.

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