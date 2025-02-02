Ракетний удар по Сумах 30 січня: у лікарні загинув юнак

Внаслідок ракетного удару по Сумах 30 січня кількість постраждалих зросла до 11. У лікарні помер молодий хлопець.

Про це повідомила Сумська міська рада.

"Сьогодні в лікарні помер поранений 30 січня Денис Журба. Йому було лише 18 років", - наголосили у відомстві.

Внаслідок ворожої атаки юнак отримав важкі поранення і перебував у реанімаційному відділенні.

"У Сумах оголосили збір коштів на лікування Дениса. Необхідну суму швидко зібрали, але, на жаль, врятувати хлопця не вдалось", - акцентували у міськраді.

В лікарні з травмами наразі перебуває і його батько.

Нагадаємо, ніч проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.

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