Удар по Полтаві 1 лютого: кількість загиблих зросла 

На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.
Сьогодні, 1 лютого, росіяни вгатили ракетою по житловому будинку у Полтаві. Кількість загиблих зросла до трьох осіб.
Про це повідомили у ДСНС.
"До трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві .10 людей постраждали, серед них - одна дитина", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок атаки по Полтаві.
Рятувальники розбирають завали
Нагадаємо, 1 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. У Полтаві й на Хмельниччині лунали вибухи. "Укренерго" повідомило про запровадження аварійних відключень світла у семи областях. Більше про масовану атаку читайте у новині.
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