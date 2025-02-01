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Удар по Полтаві 1 лютого: кількість загиблих зросла 

Удар по Полтаві 1 лютого: кількість загиблих зросла 

На місці атаки / Фото: ДСНС

На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється.

Сьогодні, 1 лютого, росіяни вгатили ракетою по житловому будинку у Полтаві. Кількість загиблих зросла до трьох осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

"До трьох осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Полтаві .10 людей постраждали, серед них - одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про двох загиблих внаслідок атаки по Полтаві.

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Рятувальники розбирають завали

Нагадаємо, 1 лютого в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. У Полтаві й на Хмельниччині лунали вибухи. "Укренерго" повідомило про запровадження аварійних відключень світла у семи областях. Більше про масовану атаку читайте у новині.

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