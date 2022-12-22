Без фена: як висушити волосся, коли немає світла

Аварійні та віялові вимкнення електроенергії через ракетні атаки Росії по критичній інфраструктурі України впливають на всі аспекти життя. ТСН.ua підготував для вас прості лайфгаки, як висушити волосся, коли немає світла.

Такі способи допоможуть вам висушити волосся без фена за 5-10 хвилин. При цьому вам не потрібно буде розмахувати головою до втрати свідомості чи використовувати вогненебезпечні прилади.

Знадобляться бігуді

Що потрібно робити:

Після миття голови, волосся промокніть сухим рушником, нахилившись донизу. Не піднімаючи голови, розчешіть волосся улюбленим гребінцем. Тепер підніміть голову і ще раз акуратно розчешіть. Розділіть волосся на пасма шириною в 5 см. Ближче до коріння помістіть бігуді з липучкою, але не накручуйте пасма, а просто закріпіть бігуді затискачем. Залишіть бігуді на 30 хвилин, тоді зніміть і розправте волосся за допомогою пальців. Збризніть невеликою кількістю лака.

Якщо ви хочете, щоб волосся мало ще й неймовірний об'єм, бігуді варто залишити на кілька годин.

Як висушити волосся без фена та випрямити

Тут також все дуже просто:

Помийте голову, відіжміть зайву вологу з волосся та підсушіть його рушником. Візьміть улюблений кондиціонер для випрямлення і нанесіть на пасма. Ще раз витріть рушником. Краще махровим. Розчісувати приблизно 10 хвилин.

За цей час волосся майже висохне, а ваші пасма виглядатимуть прямими та гладенькими.

Якщо потрібна укладання і немає світла

Навіть якщо ви збираєтесь на побачення, але вимкнули світло або у вас немає фена, ви можете швидко зробити укладання таким способом:

Помийте волосся, на кінчики нанесіть улюблений бальзам. Нагрійте рушник над плитою та оберніть навколо голови, щоб вийшло щось типу чалми. Розділіть волосся проділом, розчешіть пасма та закрутіть його так, щоб вийшло дві гульки. Ще раз підігрійте рушник, а потім зав'яжіть його поверх гульок. Потримайте на голові 5-10 хвилин, а потім зніміть та розпустіть гульки. Розправте локони пальцами, не забудьте збризнути лаком.

Як висушити волосся чоловікові, коли немає світла

Чоловікам також потрібно сушити волосся, особливо, коли вони поспішають вранці на роботу, на вулиці мороз, а світла немає. Тут все дуже просто:

Помийте голову, нанесіть на вологе волосся мус для укладання. Розчешіть волосся, закутайте у сухий рушник. За можливості його краще нагріти над плитою. Залишіть на 5 хвилин. Зніміть рушник. Ще раз розчешіть волосся.

Як бачите, можна висушити волосся навіть тоді, коли немає світла або фена.

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