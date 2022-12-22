Без фена: как высушить волосы, когда нет света

Аварийные и веерные отключения электроэнергии из-за ракетных атак России по критической инфраструктуре Украины влияют на все аспекты жизни. ТСН.ua подготовил для вас простые лайфхаки, как высушить волосы, когда нет света.

Такие способы помогут вам высушить волосы без фена за 5-10 минут. При этом вам не нужно будет размахивать головой до потери сознания или использовать огнеопасные приборы.

Пригодятся бигуди

Что нужно делать:

После мытья головы, волосы промокните сухим полотенцем, наклонившись вниз. Не приподнимая головы, расчешите волосы любимой расческой. Теперь приподнимите голову и еще раз аккуратно расчешите. Разделите волосы на пряди шириной в 5 см. Ближе к корням поместите бигуди с липучкой, но не накручивайте пряди, а просто закрепите бигуди зажимом. Оставьте бигуди на 30 минут, тогда снимите и расправьте волосы с помощью пальцев. Сбрызните небольшим количеством лака.

Если вы хотите, чтобы волосы имели еще и невероятный объем, бигуди следует оставить на несколько часов.

Как высушить волосы без фена и выпрямить

Здесь тоже все очень просто:

Помойте голову, отожмите лишнюю влагу с волос и подсушите полотенцем. Возьмите излюбленный кондиционер для выпрямления и нанесите на пряди. Еще раз вытрите полотенцем. Лучше махровым. Расчесывать около 10 минут.

За это время волосы почти высохнут, а ваши пряди будут выглядеть прямыми и гладкими.

Если требуется укладка и нет света

Даже если вы собираетесь на свидание, но выключили свет или у вас нет фена, вы можете быстро сделать укладку таким способом:

Помойте волосы, на кончики нанесите любимый бальзам. Нагрейте полотенце над плитой и оберните вокруг головы, чтобы получилось что-то типа чалмы. Разделите волосы пробором, расчешите пряди и закрутите их так, чтобы получилось два шишка. Еще раз подогрейте полотенце, а затем завяжите его поверх шишек. Подержите на голове 5-10 минут, затем снимите и распустите шишки. Расправьте локоны пальцами, не забудьте сбрызнуть лаком.

Как высушить волосы мужчине, когда нет света

Мужчинам также нужно сушить волосы, особенно когда они спешат утром на работу, на улице мороз, а света нет. Здесь все очень просто:

Помойте голову, нанесите на влажные волосы мусс для укладки. Расчешите волосы, закутайте в сухое полотенце. При возможности его лучше нагреть над плитой. Оставьте на 5 минут. Снимите полотенце. Еще раз расчешите волосы.

Как видите, можно высушить волосы даже тогда, когда нет света или фена.

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