Россия попала в жилой дом в Полтаве: стало известно о погибших и раненых

Сегодня, 1 февраля, россияне ударили ракетой по жилому дому в Полтаве. По последним данным, два человека погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них — ребенок. Чрезвычайники спасли 21 человека. Разрушен подъезд с 1 по 5 этажа, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто", — говорится в сообщении.

21 человека спасли из-под завалов / Фото: Управление ГСЧС в Полтавской области

Напомним, российские оккупанты попали в жилой дом в Полтаве. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Кроме того, в результате атаки повреждение энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, без света остались 164 бытовых потребителей.

Сегодня Украина пережила массированную атаку. Больше об этом читайте в новости.

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