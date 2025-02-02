Ракетный удар по Сумам 30 января: в больнице погиб юноша

В результате ракетного удара по Сумам 30 января количество пострадавших возросло до 11. В больнице скончался молодой парень.

Об этом сообщил Сумской городской совет.

"Сегодня в больнице скончался раненый 30 января Денис Журба. Ему было всего 18 лет", — отметили в ведомстве.

В результате вражеской атаки юноша получил тяжелые ранения и находился в реанимационном отделении.

"В Сумах объявили сбор средств на лечение Дениса. Необходимую сумму быстро собрали, но, к сожалению, спасти парня не удалось", — подчеркнули в горсовете.

В больнице с травмами находится и его отец.

Напомним, ночь на 30 января россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах. Было разрушено девять квартир и 12 балконов.

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