Несподівані способи використання лимону у ванній кімнаті

Думаєте, що лимон використовують виключно на кухні? Це не зовсім правда. Адже він може стати в нагоді навіть в ванній кімнаті. Як використовувати лимон - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Очистіть будь-які поверхні

Лимонний сік здавна відомий своїми властивостями очищувати від різноманітних забруднень. А тому лимон вам точно знадобиться, щоб відмити поверхні у ванній кімнаті. А якщо ви змішаєте його з содою, то ефект буде навіть сильнішим.

Спочатку на забруднення потрібно насипати невелику кількість соди. Потім взяти половину жовтого цитруса і просто протерти ним поверхню. Раковина та ванна будуть блищати і по-справжньому сяяти чистотою.

Також лимон допомагає позбутися жовтизни.

Не забудьте про свою шкіру

Лимон можна використовувати також як чудовий засіб для пом'якшення шкіри. Поки приймаєте ванну візьміть половинку лимону, посипте дрібкою солі, а потім акуратно натріть лікті. Через кілька хвилин змийте натуральний косметичний засіб водою. Ви забудете про сухість, а шкіра буде гладенькою та шовковистою.

А якщо вам потрібно позбутися лупи, не поспішайте купувати спеціальні засоби. З цією проблемою допоможе впоратися ароматний цитрусовий. Просто помийте голову як зазвичай (за допомогою свого улюбленого засобу), а потім обробіть волосся лимонним соком. Ополосніть водою.