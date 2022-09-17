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Как ускорить глажку одежды: запомните две уловки

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Как ускорить глажку одежды: запомните две уловки

Как ускорить утюжку одежды: запомните две уловки / Фото: pixabay.com

Глажка – сложный и длительный процесс. Но его можно значительно ускорить, если запомнить две уловки. Читайте о них в материале ТСН.ua.

В чем же попугает секрет быстрой глажки одежды?

Подберите больший размер гладильной доски

Этот момент может показаться несущественным, однако если доска будет шире, гладить одежду будет гораздо легче. Поэтому у вас будет уходить на этот процесс меньше времени.

Не стоит покупать гладильные доски, размер которых меньше 33 см. А если есть возможность, то лучше отказаться и от средней доски в 38 сантиметров.

Чем шире и больше будет гладильная доска, тем реже вы будете переворачивать и складывать вещи. А еще утюг будет гораздо легче двигать.

Не стоит гладить сухие вещи

Сухое белье очень непросто гладить. Поэтому на этот процесс уйдет гораздо больше времени и усилий.

Поначалу хоть какой предмет гардероба необходимо немного смочить. Если у вас есть утюг с резервуаром для воды – это идеальный вариант. Но даже если такого нет, можно использовать пульверизатор.

После того, как вы намочили одежду, ее нужно оставить так на несколько минут. И только после этого начинать гладить.

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