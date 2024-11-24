На фронте произошло 224 боевых столкновения — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 23.11.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Силы обороны продолжают мужественно удерживать оборону Украины.

С начала суток произошло 224 боевых столкновения, противник нанес 37 авиационных ударов с применением 48 КАБ, более 270 ударов дронами-камикадзе и произвел более двух тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отразили украинские воины, еще две – продолжаются.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Роща.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов. К тому же враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.

Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационных ударов неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил три штурма позиций наших защитников. Активность окупантов проявлялась в районах Ступочек и Временного Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Екатериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников в Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общей сложности, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боеприкосновений продолжаются. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 167 человек убитыми и ранеными. Уничтожены два бронетранспортера, одна боевая машина пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевых машины пехоты противника.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклов. На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины врага.

На Времивском направлении произошло двадцать пять боеприкосновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не производил.

Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.

В Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня следует отметить воинов 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", 65-й отдельной механизированной бригады, а также которые в очень сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему непоправимые потери. Слава Украине!

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Напомним, по словам Зеленского, у Украины есть все шансы закончить войну уже в следующем году. Но сначала необходимо увидеть план завершения войны новоизбранного президента Дональда Трампа.

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