Враг снова выпустил дроны: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о себе.

В ночь на 24 ноября 2024 года враг снова выпустил беспилотники против украинцев.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Вражеские БпЛА в Сумской области — курс юго-западный" — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумской области.

Позаботьтесь о собственной безопасности.

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Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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