Враг снова выпустил дроны: находитесь в укрытиях

Позаботьтесь о себе.
В ночь на 24 ноября 2024 года враг снова выпустил беспилотники против украинцев.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Вражеские БпЛА в Сумской области — курс юго-западный" — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумской области.
Позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".
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