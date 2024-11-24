Ворог знову випустив дрони: перебувайте в укриттях

Потурбуйтеся про себе.

У ніч проти 24 листопада 2024 року ворог знову випустив безпілотники проти українців.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

" Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

Потурбуйтеся про власну безпеку.

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Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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