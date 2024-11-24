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Ворог знову випустив дрони: перебувайте в укриттях

Ворог знову випустив дрони: перебувайте в укриттях

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Потурбуйтеся про себе.

У ніч проти 24 листопада 2024 року ворог знову випустив безпілотники проти українців. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

" Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

Потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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