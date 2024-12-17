Враг оккупировал новый населенный пункт – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Ганновку, а также продвинулся возле Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, Курахово, Шевченко и Константинопольском.

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Напомним, ранее сообщалось, что захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики собирают средства в поддержку своей армии в школе в Запорожье.

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