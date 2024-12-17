Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг оккупировал новый населенный пункт – Deep State

Враг оккупировал новый населенный пункт – Deep State

Российская армия пытается продвигаться вперед. / Фото: Associated Press

Россияне пытаются продвигаться вперед.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Ганновку, а также продвинулся возле Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, Курахово, Шевченко и Константинопольском.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики провели мобилизацию на оккупированных территориях.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики собирают средства в поддержку своей армии в школе в Запорожье.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Жаркий «корпоратив» для россиян! Разведчик рассказал о ситуации на Сумщине 

Жаркий «корпоратив» для россиян! Разведчик рассказал о ситуации на Сумщине 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация