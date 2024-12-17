Ворог окупував новий населений пункт - Deep State

Росіяни намагаються просуватися вперед.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це пише аналітичний канал Deep State.
Ворог окупував Ганнівку, а також просунувся біля Кругленького, Дальнього, Успенівки, Піщаного, Сторожевого, Трудового, в Кураховому, Шевченку та Костянтинопольському.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники провели мобілізацію на окупованих територіях.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники збирають кошти на підтримку своєї армії у школі на Запоріжжі.
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