Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни знову випустили ударні безпілотники на територію України

Росіяни знову випустили ударні безпілотники на територію України

Ворог знову не дає відпочивати українцям. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Ворожі дрони надокучають українцям.

Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на північному заході Полтавщини, курс -  західний/південно-західний.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"Нові ворожі ударні БпЛА на Сумщині рухаються у західному/південно-західному напрямку", - також повідомили українські військові.

"Чернігівська, Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА!", - попередили у ПС ЗСУ. 

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Сили безпілотних систем уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2"

Сили безпілотних систем уразили бойову машину ЗРК "Тор М-2"

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація