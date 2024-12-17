Росіяни знову випустили ударні безпілотники на територію України

Наразі ворожі ударні БпЛА спостерігаються на північному заході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"Нові ворожі ударні БпЛА на Сумщині рухаються у західному/південно-західному напрямку", - також повідомили українські військові.

"Чернігівська, Черкаська області - загроза застосування ударних БпЛА!", - попередили у ПС ЗСУ.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власну безпеку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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