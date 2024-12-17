Астрологічний прогноз на 17 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи важливі життєві та професійні рішення, необхідно враховувати ймовірність «підводного каміння», яке може серйозно ускладнити ситуацію,

Символ дня: виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: аметист, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: велика ймовірність інфекційних захворювань, тому необхідно уникати місць масового скупчення людей.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливої їжі та дотримуватися помірності у харчуванні.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони збуваються на третій день.

Табу дня: не можна сумувати та журитися.

Цитата дня: «Щастя – це стан душі. Ти можеш бути щасливим і можеш бути нещасним, все залежить від твого погляду на речі» (Волт Дісней).

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