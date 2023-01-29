Сковородкам не место в холодильнике - и вот три причины.

Часто мы отправляем остывшую пищу в холодильник вместе со сковородкой. Но можно ли так поступать? ТСН.ua рассказывает о трех причинах, почему лучше избавиться от этой привычки.

Металл из сковородки при холодных температурах проникает в пищу.

Если хранить продукты в сковородках с антипригарным покрытием или из нержавеющей стали, пища не будет вступать с ними в реакцию. Все потому, что у них есть инертная поверхность. Не следует хранить блюда в холодильнике в сковородках из алюминия или меди, потому что у них нет защитного покрытия.

Еда, которая хранится в таких сковородках в холодильнике долгое время, загрязняется металлами, что приводит к возникновению проблем со здоровьем в будущем.

Относительно сковородок с эмалированным покрытием они снижают риск, но он не исчезает полностью.

Когда нет герметичности блюда быстрее портятся и изменяют вкус

У сковородок нет герметичных крышек, поэтому продукты, хранящиеся в них в холодильнике, не защищены от образования влажной среды. А оно является идеальным для роста бактерий, загрязняющих пищу. Обратите внимание, что испорченная пища может стать причиной расстройства желудка и тошноты.

Также продукты впитывают запахи из окружающей среды, а если алюминиевая сковорода, то ее поверхность может вступать в реакцию с кислыми пищевыми ингредиентами. Хотя на здоровье это не влияет, однако потом употреблять в пищу такую пищу неприятно.

Сковорода повреждается

На самой посуде хранение продуктов в холодильнике в сковороде тоже отрицательно сказывается, ведь ее поверхность повреждается быстрее. К примеру, кислые или соленые вызывают коррозию металла, что уменьшает долговечность посуды.

Более того, сковородки из углеродистой стали и чугуна подвергаются воздействию влажной среды в холодильнике и ржавеют из-за этого.

Если продолжать готовить пищу в поврежденной сковороде, часточки металла и другие вещества могут проникать в продукты, что приведет к проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе.

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