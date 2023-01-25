Лучше съесть сразу: сколько можно хранить готовые макароны в холодильнике

Макароны (пасту) любит много людей. Часто готовят большую кастрюлю, чтобы поесть еще на следующий день. Но действительно ли это блюдо становится вкуснее? Сколько хранятся макароны в холодильнике – читайте в материале ТСН.ua.

В издании Sante Plus сообщили, сколько после приготовления вы можете хранить в холодильнике спагетти, если вы думаете о своем здоровье.

Через сколько дней готовые макароны могут испортиться в холодильнике

Если вы любите итальянские блюда, значит, точно довольно часто готовите дома вкусную пасту. Но по спагетти существует одна проблема — с дозировкой этого продукта часто можно не угадать. Поэтому многие варят больше макарон, чем могут съесть за один раз.

Остатки пищи часто ставят в герметичный контейнер, а затем хранят в холодильнике, чтобы на следующий день достать и разогреть. В самом деле, если говорить о том, сколько хранятся макароны в холодильнике, стоит отметить, что здесь все зависит от способа их приготовления. К примеру, свежую домашнюю пасту можно хранить 4-5 дней, а блюдо, заказанное в кафе, не сможет лежать более 2 дней.

Как понять, можно ли макароны все еще есть

Многое зависит от вида продукта. Лазанья без проблем хранится в холодильнике до 5 дней. А вот безглютеновая паста или спагетти из чечевицы могут после приготовления оставаться в холодильнике 4 дня. То есть несколько дней холодные макароны могут храниться в холодильнике, однако через неделю они уже могут испортиться.

Поэтому, прежде чем есть блюдо, нужно проверить, пригодно ли оно к употреблению. Просто понюхайте готовые макароны, если они имеют странный отталкивающий запах, лучше продукт выбросить. На то, что спагетти испортились также указывает темный цвет и тот факт, что они стали липкими на ощупь.

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