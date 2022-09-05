Как варить макароны, чтобы не слипались: семь простых секретов

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовление блюда из макарон? Однако, оказывается, немногие умеют правильно готовить этот продукт. Как варить макароны, чтобы они не слипались – читайте в материале ТСН.ua.

Добавьте немного масла

В первую очередь, чтобы приготовить макароны правильно, нужно взять в два раза больше воды. Готовы они будут тогда, когда станут слегка мягкими, но не разваренными полностью. А вот если вас интересует вопрос, как варить макароны, чтобы после этого они не слиплись, запомните главный секрет. Добавьте в воду пару чайных ложек растительного масла и перемешайте.

А когда вода снова закипит – огонь нужно убавить.

После этого макароны нужно варить еще 3-5 минут (в зависимости от сорта), слить воду и наслаждаться вкусным блюдом.

Следите за температурой воды

Любые макароны, не зависимо от сорта, нужно бросать только в кипящую воду. Даже если вы собираетесь готовить спагетти или фарфалле. Если этого не сделать, изделия сразу слипнутся и будут напоминать скорее кашу не аппетитного вида.

Помимо внешнего вида пострадают также вкусовые качества продукта.

Чаще перемешивайте блюдо

Как варить макароны, чтобы они не слипались? Очень важным правилом можно выделить частое перемешивание изделий во время приготовления. Когда вы добавили их в кипящую воду, начинайте энергично перемешивать содержимое кастрюли, тогда крахмал, содержащийся в макаронах, будет выходить. Именно это вещество способствует слипанию изделий и приклеиванию их к стенкам кастрюли. Чем дольше вы будете помешивать блюдо, тем лучше.

Помните о соли

Солить воду нужно до того, как вы добавите макароны. В идеале она должна быть подсоленной тогда, когда начнет кипеть. Также стоит запомнить о том, сколько приправ нужно добавлять, чтобы макароны получились вкусными. На каждый 1 литр воды – не более 10 г соли.

Промывайте макароны

Как только вы убедились, что макароны уже готовы, нужно выключить плиту, быстро избавиться от лишней воды и переложить блюдо в дуршлаг. После этого промойте изделия водой, чтобы смыть оставшийся на них крахмал. Макароны перестанут слипаться и станут рассыпчатыми и вкусными.

Не накрывайте кастрюлю крышкой

Если вас интересует, как варить макароны, чтобы они не слипались, следует запомнить, что кастрюлю, в которой вы готовите блюдо, накрывать крышкой нельзя. Если вы так поступите, получите один большой кусок теста, ведь изделия слипнутся между собой.

Добавьте сливочное масло

Даже если у вас получилось приготовить рассыпчатые макароны, они могут слипнуться уже в тарелке. Чтобы этого не произошло, нужно смазать их сливочным маслом. Но здесь очень важно запомнить одно правило – не добавляйте твердое масло, лучше сначала его растопите. Даже холодными такие макаронные изделия останутся упругими и не потеряют свою форму.