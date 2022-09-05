Як варити макарони, щоб не злипалися: сім простих секретів

Здавалося б, що може бути простішим, аніж приготування страви з макаронів? Однак, виявляється, не всі вміють правильно готувати цей продукт. Як варити макарони, щоб вони не злипалися - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Додайте трішки олії

Насамперед, щоб приготувати макарони правильно, треба взяти вдвічі більше води. Готовими вони будуть тоді, коли стануть злегка м'якими, але не розвареними повністю. А ось якщо вас цікавить запитання, як варити макарони, щоб після цього вони не злипалися, запам'ятайте головний секрет. Додайте у воду кілька чайних ложок рослинної олії та перемішайте.

А коли вода знову закипить - вогонь треба зменшити.

Після цього макарони потрібно варити ще 3-5 хвилин (в залежності від сорту), злити воду та насолоджуватися смачною стравою.

Слідкуйте за температурою води

Будь-які макарони, незалежно від сорту, потрібно кидати лише до киплячої води. Навіть якщо ви збираєтеся готувати спагеті або фарфале. Якщо цього не зробити, вироби відразу злипнуться та нагадуватимуть скоріше кашу неапетитного вигляду.

Крім зовнішнього вигляду, постраждають також і смакові якості продукту.

Частіше перемішуйте страву

Дуже важливим правилом можна назвати часте перемішування виробів під час приготування. Коли ви додали їх до киплячої води, починайте енергійно перемішувати вміст каструлі, тоді крохмаль, який міститься в макаронах, буде виходити. Саме ця речовина і сприяє злипанню виробів та приклеюванню їх до стінок каструлі. Що довше ви будете помішувати страву, то краще.

Пам'ятайте про сіль

Солити воду треба до того, як ви покладете макарони у воду. В ідеалі, вона має бути підсоленою тоді, коли почне кипіти. Також варто запам'ятати про те, скільки приправи треба додавати, щоб макарони вийшли смачними. На кожен літр води - не більше 10 г солі.

Промивайте макарони

Щойно ви впевнилися, що макарони вже готові, треба вимкнути плиту, швидко позбутися зайвої води та перекласти страву у друшляк. Після цього промийте вироби водою, щоб змити крохмаль, який на них залишився. Макарони перестануть злипатися і стануть розсипчастими та дуже смачними.

Не накривайте каструлю кришкою

Якщо вас цікавить, як варити макарони, щоб вони не злипалися, варто запам'ятати, що каструлю, у якій ви готуєте страву, накривати кришкою не можна. Якщо ви так зробите, отримаєте один великий шматок тіста, адже вироби злипнуться між собою.

Додайте вершкове масло

Навіть якщо у вас вийшло приготувати розсипчасті макарони, вони можуть злипнутися вже в тарілці. Щоб цього не сталося, потрібно змастити їх вершковим маслом. Але тут дуже важливо запам'ятати одне правило - не додавайте тверде масло, краще спочатку його розтопіть. Навіть холодними такі макаронні вироби залишаться пружними і не втратять своєї форми.