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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Харкові прогримів вибух: відомо про постраждалих та загиблу (оновлено)

В області оголошено повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
В Харкові пролунав вибух

В Харкові пролунав вибух / © Associated Press

У п’ятницю, 23 травня, близько 16:01 в Харкові прогримів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило видання Суспільне.

«У Харкові чутно вибух, ймовірно, за межами міста», — йдеться в повідомленні.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що росіяни вдарили по Чугуєву ракетою. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, двоє чоловіків отримали поранення.

Нагадаємо, вдень 23 травня в Одесі сталися потужні вибухи. Військові попереджали про загрозу та просили мешканців міста перебувати в укриттях.

Раніше ми писали, що РФ атакувала Україну балістикою і «Шахедами».

Варто зазначити, що вночі окупанти цілеспрямовано атакували об’єкти залізничної інфраструктури компанії «Укрзалізниця» на Буковині. Внаслідок удару зафіксовані пошкодження, на щастя, пасажири та працівники не постраждали.

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