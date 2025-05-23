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- Війна
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Війська РФ розстріляли двох полонених українських військових на Донеччині
Окупанти розстріляли двох беззбройних українських захисників у Покровському районі. Це грубе порушення Женевських конвенцій.
Російські окупанти 22 травня розстріляли з автоматів двох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. Розпочато розслідування.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.
«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей», — вказано в заяві.
Так, відомо, що вранці 22 травня російські війська здійснили штурм позицій Сил оборони України неподалік від селища Удачне Покровського району. Там саме виконували бойові завдання четверо українських військових.
Під час наступу окупанти захопили у полон двох українських захисників, після чого розстріляли їх, беззбройних, у лісосмузі з автоматів. Доля інших бійців Сил оборони наразі невідома.
Зараз проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, аби встановити всі обставини злочину та причетних до його скоєння.
«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — акцентували в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росія систематично вчиняє воєнні злочини як проти українських військових, так і проти мирного населення. Так, у березні з’явилася інформація про те, що в селі Козача Локня (Курська область) російські військові стратили українських військовополонених.
А у квітні в Мережі було оприлюднено відео, на якому окупанти розстрілюють чотирьох українських полонених поблизу села Пʼятихатки в Запорізькій області.
На початку травня російські загарбники розстріляли трьох полонених українських бійців, які виконували бойове завдання поблизу села Новопіль Волноваського району Донеччини.