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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни стратили пораненого українського бійця на Донеччині

Пораненого військовослужбовця Сил Оборони із зеленим скотчем на касці убили два росіянина.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росіяни стратили пораненого українського бійця на Донеччині

Російські солдати з 144 мотострілецької дивізії розстріляли пораненого бійця Сил Оборони / © Unsplash

Російські солдати з 144 мотострілецької дивізії розстріляли пораненого бійця Сил Оборони в районі Катеринівки в Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState.

Противник опублікував кадри штурмових дій біля Катеринівки.

Російські солдати з 144 мотострілецької дивізії розстріляли пораненого бійця Сил Оборони

Російські солдати з 144 мотострілецької дивізії розстріляли пораненого бійця Сил Оборони

«На одному із моментів відео два пі**ра розстрілюють військовослужбовця Сил Оборони із зеленим скотчем на касці», — коментують аналітики DeepState.

Український військовий, судячи з кадрів поранений, та подавав ознаки життя, але два росіянина убили його.

Нагадаємо, вже йшлося про встановлення особи одного з російських військових, які здійснили військовий злочин — розстріляли шістьох українських військовополонених у Донецькій області. Це солдат підрозділу «Шторм» Олег Яковлєв.

Раніше двох військових РФ засудили за жорстокі тортури та розстріл трьох братів на Чернігівщині у березні 2022 року.

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