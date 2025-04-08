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- Війна
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Росіяни стратили пораненого українського бійця на Донеччині
Пораненого військовослужбовця Сил Оборони із зеленим скотчем на касці убили два росіянина.
Російські солдати з 144 мотострілецької дивізії розстріляли пораненого бійця Сил Оборони в районі Катеринівки в Донецькій області.
Про це повідомляє DeepState.
Противник опублікував кадри штурмових дій біля Катеринівки.
«На одному із моментів відео два пі**ра розстрілюють військовослужбовця Сил Оборони із зеленим скотчем на касці», — коментують аналітики DeepState.
Український військовий, судячи з кадрів поранений, та подавав ознаки життя, але два росіянина убили його.
Нагадаємо, вже йшлося про встановлення особи одного з російських військових, які здійснили військовий злочин — розстріляли шістьох українських військовополонених у Донецькій області. Це солдат підрозділу «Шторм» Олег Яковлєв.
Раніше двох військових РФ засудили за жорстокі тортури та розстріл трьох братів на Чернігівщині у березні 2022 року.
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