Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною і РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною і агресоркою РФ, який стався 23 травня.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

"Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаю обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого" - йдеться у пості президента США.

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Більш деталей Трамп не повідомив. Наразі ні Україна, ні Росія офіційної інформації не надавали.

Обмін полоненими “1000 на 1000”

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну за формулою “1000 на 1000”. Тоді глава держави заявив, що робота у цьому напрямку триває. Зокрема, Київ з’ясовує деталі щодо людей, яких подали у списках російської сторони.

У Кремлі вчора повідомили, мовляв, зацікавлені, щоб здійснити обмін полоненими у швидкому режимі. За словами речника диктатора Дмитра Пєскова, тривала робота щодо узгодження конкретних прізвищ. Про дати обміну Москва не говорила також.

Зауважимо, Україна і Росія погодили масштабний обмін під час переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня. Цю формулу, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”.

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Дата публікації 14:15, 17.05.25 Кількість переглядів 202 Масштабний обмін тисяча на тисячу! Буданов повідомив, коли відбудеться!