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Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною і РФ
Деталі обміну президент США не повідомив. Наразі офіційної інформації від України чи РФ немає.
Президент США Дональд Трамп заявив про великий обмін полоненими між Україною і агресоркою РФ, який стався 23 травня.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.
"Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими. Він набуде чинності найближчим часом. Вітаю обидві сторони з цими переговорами. Це може призвести до чогось великого" - йдеться у пості президента США.
Більш деталей Трамп не повідомив. Наразі ні Україна, ні Росія офіційної інформації не надавали.
Обмін полоненими “1000 на 1000”
Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну за формулою “1000 на 1000”. Тоді глава держави заявив, що робота у цьому напрямку триває. Зокрема, Київ з’ясовує деталі щодо людей, яких подали у списках російської сторони.
У Кремлі вчора повідомили, мовляв, зацікавлені, щоб здійснити обмін полоненими у швидкому режимі. За словами речника диктатора Дмитра Пєскова, тривала робота щодо узгодження конкретних прізвищ. Про дати обміну Москва не говорила також.
Зауважимо, Україна і Росія погодили масштабний обмін під час переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня. Цю формулу, за інформацією ЗМІ, запропонувала Туреччина після того, як дискусія між українцями і росіянами “зайшла в глухий кут”.