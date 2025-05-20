Переговори Трампа й Путіна: Китай зробив заяву

Прапор Китаю / © Associated Press

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Китай вкотре заявив, що підтримує всі мирні ініціативи щодо України та сподівається, що мирна угода буде прийнятною для всіх сторін.

Про це заявила спікерка китайського МЗС Мао Нін, коментуючи переговори диктатора РФ і президента США, повідомляє “Укрінформ”.

Зауважимо, що журналісти запитали представницю відомства про думку КНР щодо вчорашніх подій. Вона наголосила, що, мовляв, там “звернули увагу на відповідні повідомлення”.

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“Щодо питання української кризи (так КНР називає війну — Ред.), Китай підтримує всі зусилля, які сприяють миру, підтримує прямий діалог і переговори між Росією та Україною, а також підтримує політичне вирішення”, — наголосила Мао Нін.

Вона вкотре заявила офіційну позицію китайської влади про необхідність “довгострокової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів”. За її словами, Китай продовжить “відігравати конструктивну роль відповідно до побажань зацікавлених сторін”.

Роль Китаю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Китай є тією країною, яка могла б поставити на місце кремлівського “фюрера” Володимира Путіна. Він вважає, якби Пекін пригрозив торговельним ембарго, Москва була б змушена підкоритися.

Коментуючи переговори України та РФ у Стамбулі, в МЗС Китаю заявили, що сподіваються на “справедливу” і “тривалу” мирну угоду. Зауважимо, що цю риторику КНР зберігає вже тривалий час.

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Зауважимо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін, який приїхав на парад до Москви 9 травня, на зустрічі з диктатором Росії Володимиром Путіним вперше закликав до “справедливої” мирної угоди з Україною шляхом діалогу.

Дата публікації 16:01, 20.05.25 Кількість переглядів 62 Трамп проти, але ЄС все одно наносить новий удар по Росії | Що сталося