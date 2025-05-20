Зеленський відреагував на 17-й санкційний пакет проти РФ

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський подякував очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всьому ЄС за 17-й антиросійський санкційний пакет.

Про це президент повідомив 20 травня.

«Це крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру», — сказав Зеленський.

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Також він обговорив з Урсулою фон дер Ляєн вже й підготовку 18-го санкційного пакету Євросоюзу.

«Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми — це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру. Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення», — висловився Зеленський.

Також він повідомив, що лідери детально обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася 19 травня, і спільну дипломатичну роботу з партнерами.

«Європа має бути в процесі, і всі кроки максимально координуємо», — додав Зеленський.

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Що відомо про 17 пакет санкцій ЄС проти РФ

20 травня стало відомо, що Європейський Союз схвалив черговий пакет санкцій проти Росії. Він став 17-м від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Санкції, що запровадила Європа, стосуються майже 200 кораблів «тіньового» флоту РФ. Крім цього, вони спрямовані проти гібридних загроз та на захист прав людини.

Раніше в ЄС заявляли про «нищівні санкції» проти РФ.

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