Зеленский отреагировал на 17-й санкционный пакет против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и весь ЕС за 17-й антироссийский санкционный пакет.

Об этом президент сообщил 20 мая.

«Это шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, служащий финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру», — сказал Зеленский.

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Также он обсудил с Урсулой фон дер Ляйен уже подготовку 18-го санкционного пакета Евросоюза.

«Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы — это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира. Благодарю всех, кто адвокатирует необходимость ужесточения санкций и принимает сильные решения», — высказался Зеленский.

Также он сообщил, что лидеры подробно обсудили состоявшийся 19 мая разговор с президентом США Дональдом Трампом и совместную дипломатическую работу с партнерами.

«Европа должна быть в процессе, и все шаги максимально координируем», — добавил Зеленский.

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Что известно о 17 пакете санкций ЕС против РФ

20 мая стало известно, что Европейский Союз принял очередной пакет санкций против России. Он стал 17-м с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Санкции, введенные Европой, касаются почти 200 кораблей «теневого» флота РФ. Кроме того, они направлены против гибридных угроз и на защиту прав человека.

Ранее в ЕС заявляли о «сокрушительных санкциях» против РФ.

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