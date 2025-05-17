Сікорський назвав країну, яка могла б "поставити Путіна на місце"

Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Китай - це та країна, яка могла б поставити на місце кремлівського “фюрера” Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю Tagesspiegel.

Сікорський наголошує, що "поставити Путіна на місце" та припинити російсько-українську війну може Пекін.

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"Росія зараз є економічним васалом Китаю", - пояснив польський політик.

З його слів, якби Китай пригрозив торговельним ембарго, то Москва була б змушена підкоритися. Втім, “наразі це видається малоймовірним" додав Сікорський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США Дональдом Трампом 16 травня заявив, що на "нас чекають важкі дні". Польський прем’єр вважає, що вимоги РФ є неприйнятними не лише для України, а й для всього демократичного світу.

Крім того, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що РФ вимагала "неприпустимі речі" в Стамбулі. З його слів, пролунала низка вимог, які Україна вважає неприйнятними. Втім, про що йшлося, він не уточнив.

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Дата публікації 07:10, 17.05.25 Кількість переглядів 26 Трамп про переговори в Туреччині: не вважає Путіна перешкодою до миру!



