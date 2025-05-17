За кордон на моноколесі: прикордонники розповіли деталі неординарного інциденту

Затриманий порушник / © ДПСУ

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Неординарний спосіб перетину державного кордону обрав мешканець Закарпаття. Чоловік вирішив дістатися до Словаччини на моноколесі, вдавши, що просто прогулюється околицями Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«План був такий: вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород», — йдеться в повідомленні.

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Однак його план провалився — рух зафіксувала фотопастка. Коли до кордону залишалося 300 метрів, порушника зупинили прикордонники.

«Порушника доставили до підрозділу. Після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності», — зазначили прикордонники.

Нагадаємо, українець у гідрокостюмі спробував втекти до Молдови.