Не буряк і не томатна паста: що додати в борщ, щоб він вийшов насиченого червоного кольору

Що робити, щоб борщ був яскравого червоного кольору / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Що треба зробити, щоб борщ мав насичений червоний колір

Домашній червоний борщ не завжди має насичений яскравий колір, частіше виходить червонуватим. А в ресторанах, наприклад, ця страва завжди вирізняється тим самим, ідеальним відтінком. Більшість господинь вважають, що секрет у додаванні томатної пасти й буряка. Так, це незамінні інгредієнти для традиційного червоного борщу, однак є нюанс, який знають лише професійні кухарі. І саме цей секрет є ключовим для досягнення жаданого насиченого кольору.

Насправді справа не в тому, які інгредієнти треба додавати, адже для борщу є класичний, усім відомий набір, а в якій послідовності необхідно класти овочі. Йдеться саме про капусту. Всі роблять одну й ту саму помилку — додають капусту після засмажки з буряку, цибулі й моркви. Якщо так робити, борщ набуде, в кращому випадку, червонуватого відтінку, а в гіршому — зовсім стане рудим і неапетитним.

Професійні кухарі рекомендують додавати капусту перед тим, як покласти засмажку з буряку й моркви. І не варто боятися, що капуста перевариться і втратить свою хрустку текстуру, яка так цінується. Досвідчені кулінари стверджують, що цього не станеться. Хрускіт залишиться на місці, а колір борщу буде насиченого червоного кольору, треба просто змінити послідовність додавання інгредієнтів.

Реклама