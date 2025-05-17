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- Украина
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За границу на моноколесе: пограничники рассказали детали неординарного инцидента
Житель Закарпатья решил попасть в Словакию необычным способом — на моноколесе.
Неординарный способ пересечения государственной границы выбрал житель Закарпатья. Мужчина решил добраться до Словакии на моноколесе, сделав вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
«План был таков: нарядиться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород», — говорится в сообщении.
Однако его план провалился — движение зафиксировала фотоловушка. Когда до границы оставалось 300 метров, нарушителя остановили пограничники.
«Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности», — отметили пограничники.
Напомним, украинец в гидрокостюме попытался скрыться в Молдове.