ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
727
Время на прочтение
1 мин

За границу на моноколесе: пограничники рассказали детали неординарного инцидента

Житель Закарпатья решил попасть в Словакию необычным способом — на моноколесе.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Задержанный нарушитель

Задержанный нарушитель

Неординарный способ пересечения государственной границы выбрал житель Закарпатья. Мужчина решил добраться до Словакии на моноколесе, сделав вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

«План был таков: нарядиться в будничную одежду и отправиться к границе по полевой дороге без вещей, делая вид, что просто прогуливается по окраине города Ужгород», — говорится в сообщении.

Однако его план провалился — движение зафиксировала фотоловушка. Когда до границы оставалось 300 метров, нарушителя остановили пограничники.

«Нарушителя доставили в подразделение. После установления всех обстоятельств правонарушения он будет привлечен к ответственности», — отметили пограничники.

Напомним, украинец в гидрокостюме попытался скрыться в Молдове.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie