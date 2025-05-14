В Винницкой области учительница географии переправляла мужчин за границу: детали схемы

Задержана учительница, которая переправляла людей за границу

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В Винницкой области учительница географии организовала схему переправки лиц призывного возраста через границу. Она задержана.

Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

Как отмечается, злоумышленница работает учительницей географии в Винницкой области. Вместо своих прямых обязанностей учить детей она решила использовать знания в незаконной деятельности.

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«По данным следствия, женщина осуществляла поиск клиентов, проводила инструктаж и координировала маршруты для пересечения границы вне пунктов пропуска. Свои услуги она оценивала в 16 тысяч долларов США с человека», — отметили в ведомстве.

Организатор была задержана во время передачи средств. Проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты деньги, черновые записи, мобильные телефоны и автомобиль. Злоумышленницы сообщены о подозрении по ст. 332 УК Украины «Незаконное переправление лиц через государственную границу Украины».

Ранее в Черновицкой области экс-чиновник Тереблечанского лесничества перевозил людей к границе и инструктировал, как его пересечь. За это ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Как установило ДБР, мужчина использовал служебный опыт, чтобы обходить блокпосты. Он знал малоизвестные маршруты к границе, перевозил клиентов на собственном автомобиле, а затем объяснял, как пешком пересечь государственную границу. За эти услуги он брал из них по 8 тысяч евро.

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Подозреваемого вместе с двумя военнообязанными задержали пограничники 29 августа 2024 года. После объявления подозрения лесника уволили с должности. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.