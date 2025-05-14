Польза обыкновенной соды для ваших томатов / © lady.tsn.ua

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Посыпание пищевой содой вокруг растений томатов – это простой и недорогой способ отпугнуть вредителей. Кроме того, этот простой садовый трюк поможет оградить ваше растение от распространенных болезней, а также повысить их плодородие.

На странице SELF-SUFFICIENT-BACKYARD поделились интересной информацией, как с помощью обычной соды, которая стоит у вас на кухне, можно подсластить урожай помидоров.

Если насыпать 1-2 ст. ложки пищевой соды вокруг куста помидоров, это уменьшит кислотность почвы, способствуя более сладкому вкусу томатов.

Однако избегайте её чрезмерного использования, чтобы предотвратить повреждение растения и предварительно протестируйте pH вашей почвы, чтобы убедиться, что он находится в нужном состоянии (6.0-7.0).

После нанесения соды, полейте почву водой, чтобы помочь ей впитаться в почву.

Это естественный, экономически эффективный метод, улучшающий вкус помидоров без химических добавок.

Если вы выращиваете помидоры, то, скорее всего, сталкивались с тлей, что является серьезной угрозой для ваших растений. Эти маленькие вредители могут быстро уничтожить урожай и их довольно трудно вывести. Однако использование пищевой соды поможет. Порошок раздражает их тела и препятствует им питаться растением, что в конечном счете защищает ваш урожай от этих надоедливых насекомых.

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Пищевая сода — эффективный способ избавиться от навязчивых сорняков без использования агрессивных химических веществ. Когда вы посыпаете большое количество пищевой соды непосредственно на сорняки, порошок поможет сжечь их и убить.

Рассыпание пищевой соды вокруг растений помидоров — простая и доступная защита растения, с большим количеством преимуществ. Снижение pH почвы позволяет растению лучше усваивать питательные вещества, а это способствует их здоровому росту и большему размеру. Также не нужно беспокоиться о проблемах с мучнистой росой или деформациями плодов.

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