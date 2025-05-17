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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью и утром в Хмельницкой области раздавались взрывы: детали

По информации местных властей, информации о погибших нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Сегодня ночью и утром в Хмельницкой области произошли взрывы при атаке беспилотников. В регионе сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей.

Сегодня ночью и утром, во время сигналов Воздушная тревога силы ПВО уничтожили шесть враждебных БпЛА типа Shahed, - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, информация о разрушениях, травмированных или погибших не поступала.

Заметим, что с полуночи в Хмельницкой области дважды объявлять тревогу: с 04:41 до 06:43, а также утром - с 09:09 до 10:08. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В частности, для Староконстантинова.

Как сообщалось, россияне всю ночь атаковали Украину беспилотниками. Последствия российских ночных обстрелов фиксируют в нескольких регионах. Уничтожено 36 дронов, а шесть – локационно потеряно.

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