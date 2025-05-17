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Вночі та зранку в Хмельницькій області лунали вибухи: деталі
Сьогодні вночі та зранку в Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників. У регіоні спрацювали сили ППО.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій.
“Сьогодні вночі та зранку, під час сигналів “Повітряна тривога” сили ППО знищили шість ворожих БпЛА типу “Shahed”, - йдеться у повідомленні чиновника.
З його слів, інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила.
Зауважимо, що від опівночі на Хмельниччині двічі оголошувати тривогу: від 04:41 до 06:43, а також зранку - від 09:09 до 10:08. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Зокрема, для Старокостянтинова.