Вночі та зранку в Хмельницькій області лунали вибухи: деталі

Вибух. / © Associated Press

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Сьогодні вночі та зранку в Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій.

“Сьогодні вночі та зранку, під час сигналів “Повітряна тривога” сили ППО знищили шість ворожих БпЛА типу “Shahed”, - йдеться у повідомленні чиновника.

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З його слів, інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила.

Зауважимо, що від опівночі на Хмельниччині двічі оголошувати тривогу: від 04:41 до 06:43, а також зранку - від 09:09 до 10:08. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Зокрема, для Старокостянтинова.