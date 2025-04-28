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- Укрaїнa
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Українець у гідрокостюмі спробував втекти до Молдови: чим це закінчилось
План втечі українця за кордон був простим, але він не спрацював.
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали жителя Київської області, який у гідрокостюмі намагався перепливти кордон річкою Дністер і потрапити до Молдови.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Порушник зізнався прикордонникам, що дістався річки за допомогою одного з сервісів карпулінгу.
Чоловік мав простий план: залишити одяг на березі, одягнути гідрокостюм, і перепливти кордон, незважаючи на ризики для здоров’я та життя. Із собою порушник мав лише документи в поліетиленовому зіппакеті.
Спроба втечі закінчились провалом: прикордонники своєчасно виявили порушника та затримали його. Вони склали щодо чоловіка адміністративний протокол за статтею про спробу незаконного перетину державного кордону України.
Нагадаємо, раніше українські прикордонники витягли з цистерни з олією чоловіка, який таким чином намагався незаконно потрапити до Молдови.