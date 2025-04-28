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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
473
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Українець у гідрокостюмі спробував втекти до Молдови: чим це закінчилось

План втечі українця за кордон був простим, але він не спрацював.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Чоловік у гідрокостюмі, який намагався втекти до Молдови

Чоловік у гідрокостюмі, який намагався втекти до Молдови / © Державна прикордонна служба України

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали жителя Київської області, який у гідрокостюмі намагався перепливти кордон річкою Дністер і потрапити до Молдови.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Порушник зізнався прикордонникам, що дістався річки за допомогою одного з сервісів карпулінгу.

Чоловік мав простий план: залишити одяг на березі, одягнути гідрокостюм, і перепливти кордон, незважаючи на ризики для здоров’я та життя. Із собою порушник мав лише документи в поліетиленовому зіппакеті.

Спроба втечі закінчились провалом: прикордонники своєчасно виявили порушника та затримали його. Вони склали щодо чоловіка адміністративний протокол за статтею про спробу незаконного перетину державного кордону України.

Нагадаємо, раніше українські прикордонники витягли з цистерни з олією чоловіка, який таким чином намагався незаконно потрапити до Молдови.

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