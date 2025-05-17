Туск заявив про "важкі дні" попереду

Дональд Туск.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США Дональдом Трампом 16 травня заявив, що на "нас чекають важкі дні".

Очільника польського уряду цитує RMF 24 .

Туск нагадав, що Москва наполягала на відсутності представників США на переговорах.

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“Російська сторона не мала наміру вести переговори у присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не лише для України, а й для всіх нас”, - заявив Туск.

За словами очільника польського уряду, ключовим завданням залишаються збереження єдності між Європою та США у цьому питанні. Окрім того, наголосив чиновник, європейські лідери й надалі працюватимуть над досягненням миру в Україні.

Нагадаємо, 16 травня після переговорів делегацій України і РФ в Стамбулі Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідерами ЄС, зокрема Дональдом Туском і президентом Франції Еммануелем Макроном, а також Дональдом Трампом.

Окрім того, український лідер зробив різку заяву про зустріч з росіянами в Стамбулі. Він повторив заклики до припинення вогню “на достатньо тривалий термін”. Зеленський наголосив, що пріоритет України — повне, безумовне та чесне припинення вогню.

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Своєю чергою, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що РФ вимагала "неприпустимі речі" в Стамбулі. З його слів, пролунала низка вимог, які Україна вважає неприйнятними. Тому українська делегація витримувала спокійний тон та ефективно захищала свою позицію.

Дата публікації 20:50, 16.05.25 Кількість переглядів 28 Наживо зі Стамбула! Сергій Кислиця! Про що Україна домовилася з Росією?