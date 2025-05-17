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Туск заявив про "важкі дні" попереду
Польський прем’єр вважає, що вимоги РФ є неприйнятними не лише для України, а й для всього демократичного світу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом США Дональдом Трампом 16 травня заявив, що на "нас чекають важкі дні".
Очільника польського уряду цитує RMF 24.
Туск нагадав, що Москва наполягала на відсутності представників США на переговорах.
“Російська сторона не мала наміру вести переговори у присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не лише для України, а й для всіх нас”, - заявив Туск.
За словами очільника польського уряду, ключовим завданням залишаються збереження єдності між Європою та США у цьому питанні. Окрім того, наголосив чиновник, європейські лідери й надалі працюватимуть над досягненням миру в Україні.
Нагадаємо, 16 травня після переговорів делегацій України і РФ в Стамбулі Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідерами ЄС, зокрема Дональдом Туском і президентом Франції Еммануелем Макроном, а також Дональдом Трампом.
Окрім того, український лідер зробив різку заяву про зустріч з росіянами в Стамбулі. Він повторив заклики до припинення вогню “на достатньо тривалий термін”. Зеленський наголосив, що пріоритет України — повне, безумовне та чесне припинення вогню.
Своєю чергою, речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що РФ вимагала "неприпустимі речі" в Стамбулі. З його слів, пролунала низка вимог, які Україна вважає неприйнятними. Тому українська делегація витримувала спокійний тон та ефективно захищала свою позицію.