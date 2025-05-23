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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вихідні з контрастами: синоптик спрогнозував, якою буде погода в Україні

На вихідних погода в Україні залежатиме від холодного фронту із заходу та спекотного циклону із сходу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода в Україні

Погода в Україні / © Associated Press

На вихідних Україну чекає нестійка погода з різкими контрастами: від прохолоди на заході до спеки на сході, місцями — з потужними грозами, градом та шквалами до 22 м/с.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Країна опиниться під впливом двох повітряних мас: з південного сходу надійде сухе тепло з Центральної Азії, а на заході затримається прохолодний атлантичний циклон. Їх зіткнення спровокує інтенсивні дощі, особливо на Правобережжі.

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На заході України відчуватиметься найсильніший вплив повільного атмосферного фронту. Прогнозується прохолодна й нестабільна погода з інтенсивними дощами, подекуди сильними. Можливі грози та пориви вітру до 15–20 м/с. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +6…+12 °С, удень — +8…+13 °С.

У північних регіонах вночі можливі нетривалі й незначні дощі, вдень — помірні або місцями сильні опади з грозами. Подекуди ймовірний град та шквали швидкістю 17–22 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, удень підніметься до +20…+25 °С.

У центрі країни ніч пройде без істотних опадів, однак у денний час місцями можливі грозові дощі, град і шквали до 15–20 м/с. Температура вночі очікується на рівні +11…+16 °С, удень — +22…+27 °С.

На півдні України та в Криму істотних опадів не прогнозують, лише в Одеській області у другій половині дня можливі короткочасні грозові дощі. Температурні показники вночі коливатимуться в межах +11…+16 °С, вдень — +22…+27 °С.

У східних областях вночі збережеться суха погода, а вдень місцями ймовірні короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі складе +11…+16 °С, удень підвищиться до +23…+28 °С.

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Західні області країни залишаться під впливом холодної та вологої погоди. Вночі місцями, а вдень на всій території регіону очікуються дощі, причому на Прикарпатті та Буковині вони будуть значними. Особливої уваги заслуговують Карпати, де дощі перейдуть у мокрий сніг. Не виключена й гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С. Лише на Вінниччині та Закарпатті буде трохи тепліше — +12…+17 °С.

У північних областях протягом доби очікуються короткочасні дощі та грози. Вдень місцями можливі сильні зливи, град та шквали до 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 7-12 м/с. Нічна температура повітря становитиме +9…+14 °С, вдень повітря прогріється до +20…+25 °С. На Київщині місцями очікується +14…+19 °С.

Центральні регіони насолоджуватимуться теплою погодою без істотних опадів. Винятком стануть лише Черкаська та Кіровоградська області, де вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +11…+16 °С, вдень очікуються комфортні +22…+27 °С.

На півдні країни істотних опадів не передбачається, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура повітря становитиме +11…+16 °С. Вдень на Одещині очікується +17…+22 °С, на решті території регіону стовпчики термометрів сягнуть +23…+28 °С.

Східні області також очікує тепла погода без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Нічна температура повітря буде в межах +11…+16 °С, а вдень очікується спекотне +23…+28 °С.

Нагадаємо, синоптики шокували прогнозом на літо.

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