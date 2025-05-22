Якою буде погода в Україні 23 травня - прогноз синоптикині

Коноваліїї / © Pixabay

Реклама

В Україні у п’ятницю, 23 травня, у Канева на Чернечій горі очікується вітряна погода — південно-східний вітер посилиться до поривів 15-18 м/с. Попри вітер, небо буде ясним, сонце яскраво світитиме, а температура повітря підніметься до +22…+25 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Сьогодні в Україні вшановують день перепоховання Тараса Шевченка — момент, коли велетень української культури знайшов спокій і радість бути вдома. Тепла погода ніби підкреслює важливість пам’яті й зв’язку з рідною землею.

Реклама

По всій країні буде сухо і сонячно з температурою +20…+25 градусів. Втім, у західних областях атмосферний фронт принесе грозові дощі, знизить температуру до +12…+18 градусів, а також можливі град і шквалистий вітер — будьте обережні. До вечора п’ятниці дощі дійдуть до Житомирщини та Київщини.

У Києві завтра — тепла та сонячна погода, до +24 градусів, вітер південно-східний, поривчастий. Ввечері очікуються хмари та гроза.

24-25 травня грозові дощі ймовірні на заході, півночі, у центральних областях, окрім Полтавщини та Дніпропетровщини, а також на Одещині. На решті території опадів не передбачається. На День Києва, 25 травня, очікується свіжіша погода з можливими грозами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну суне негода, та розповідали, де будуть грози, град і сильний вітер.

Реклама