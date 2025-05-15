Як визначити, що авокадо точно стигле: прості хитрощі

Авокадо — корисний фрукт, але його вибір в магазині може бути справжнім викликом / © Pixabay

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Авокадо досить швидко завоював свою популярність серед українців, адже він дуже корисний та має цікавий смак. Однак, вибрати дійсно стиглий плід досить непросто.

Ось кілька корисних способів, як перевірити авокадо на стиглість і не помилитися з вибором.

На відміну від більшості інших плодів, авокадо не дозріває на дереві, а стає смачнішим та м’якішим уже після того, як його зберуть.

Для визначення стиглості авокадо насамперед варто звертати увагу на плодоніжку. Її характеристики дадуть змогу досить точно визначити стиглість плода і його придатність до вживання.

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Що важливо знати:

у недозрілих плодів плодоніжка зеленувата

у перезрілих плодів — темна

у повністю стиглого авокадо плодоніжка і частина плода, до якої вона кріпиться — світло-жовтого кольору

Під час вибору плодів авокадо звертайте увагу на колір м’якоті, а для цього слід акуратно відокремити плодоніжку. Про стиглість авокадо свідчитиме яскраво-зелений колір м’якоті. Якщо ви побачили жовтуватий відтінок, значить плід ще не достиг і авокадо ще потрібно полежати.

Колір шкірки може дати перше уявлення про стиглість

Нестиглі: світло-зелені або яскраво-зелені авокадо, як правило, ще не дозріли. Вони стануть стиглими за 2−4 дні.

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Стиглі: темно-зелений або темно-коричневий відтінок свідчить про те, що авокадо готове до споживання.

Перестиглі: дуже темна, майже чорна шкірка, особливо якщо є коричневі плями, може вказувати на те, що фрукт вже перестиг.

Стигле авокадо зазвичай важче за нестигле. Якщо у вас є можливість порівняти кілька фруктів, виберіть той, що здається важчим — це вказує на вищий вміст вологи та м’якшу текстуру м’якоті.

Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.

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